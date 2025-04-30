中泰續增合作打擊電騙

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在巴西里約熱內盧，會見泰國外長瑪里。雙方將發揮瀾湄合作共同主席國作用，推動瀾湄合作取得更多成果；繼續加強中緬泰執法安全合作，堅決有力打擊電詐等跨境犯罪；加快推進中國-東盟自貿區3.0版建設，共同維護多邊貿易體制，促進貿易自由化便利化。