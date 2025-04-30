中泰續增合作打擊電騙
【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在巴西里約熱內盧，會見泰國外長瑪里。雙方將發揮瀾湄合作共同主席國作用，推動瀾湄合作取得更多成果；繼續加強中緬泰執法安全合作，堅決有力打擊電詐等跨境犯罪；加快推進中國-東盟自貿區3.0版建設，共同維護多邊貿易體制，促進貿易自由化便利化。
歡迎泰成金磚夥伴國
王毅表示，中方始終把發展中泰關係作為周邊外交優先方向，願與泰方鞏固「中泰一家親」傳統友誼，深化各領域務實合作，為地區和平穩定注入更多確定性。中方歡迎泰國成為金磚夥伴國，支持泰方全面參與金磚合作。
瑪里表示，泰方歡迎中國中央周邊工作會議成功召開，相信中國式現代化將為泰方帶來巨大機遇。泰方很高興作為夥伴國出席此次金磚外長會，願早日加入「金磚大家庭」，加強全球南方合作，維護發展中國家共同利益。雙方表示，將密切各層級各領域交往，加快推進中泰鐵路建設，推動中老泰聯通發展構想早日落地，並持續開展大熊貓國際合作。
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