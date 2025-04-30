王毅出席金磚會議 斥美搞單邊主義

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在巴西里約熱內盧出席金磚國家外長會晤第一階段會議，與各方討論金磚國家在推進和平與安全中的作用。王毅強調要堅持普遍安全，積極勸和促談，夯實發展之基，加強務實合作。他又批評美國大搞單邊主義、本國優先，強調金磚國家應共同反對一切形式的保護主義，促進貿易的自由化便利化。

王毅指摘，個別國家對世界的認知發生嚴重偏差，美國作為現行國際體系的最大受益者卻正在走向它的反面，明明長期從自由貿易中大量獲益，現在竟拿關稅當籌碼向各國漫天要價。

促維護多邊貿易規則 他認為，如選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺，金磚國家應堅決維護以規則為基礎、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護其核心價值和基本原則。

王毅就完善全球治理闡明中方立場時，強調要維護多邊貿易規則，加強全球金融治理，實現綠色轉型。他重申，中方支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，期待當事方解決好危機的根源性問題，盡早達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方接受的和平協議；又表示中東問題當務之急是推動加薩全面停火，長久之策是推進「兩國方案」，中方願意與金磚成員致力於中東長治久安。