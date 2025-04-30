中俄外長會晤 稱相互支持「反霸」
【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外交部長王毅周一在巴西里約熱內盧會見俄羅斯外長拉夫羅夫。
加強金磚框架內協調
王毅表示，最近國際形勢又出現不少新變化，變化是這個時代的常態，但不變的是中俄的相互信任和相互支持；當前單邊與多邊的博弈激烈進行，維霸和反霸的較量在全球展開；金磚國家的團結與合作正在顯示出愈來愈重要的戰略價值。他指，作為金磚國家創始成員國，中俄要加強在金磚框架內的協調配合，深化廣大發展中國家和新興經濟體團結合作，不斷壯大「大金磚」的影響力感召力。
拉夫羅夫表示，面對快速變化的世界，俄中保持密切互動十分必要。俄方願同中方相互支持彼此舉辦前蘇聯衞國戰爭勝利80周年和中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念活動，深化各領域務實合作。拉夫羅夫介紹了烏克蘭危機最新情況，重申俄方願不設前提同烏方開展和平談判。王毅闡述了中方勸和促談的原則立場。雙方就加強聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架下合作進行了戰略溝通，並就伊朗核、朝鮮半島核問題等交換了看法。
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