中俄外長會晤 稱相互支持「反霸」

加強金磚框架內協調

王毅表示，最近國際形勢又出現不少新變化，變化是這個時代的常態，但不變的是中俄的相互信任和相互支持；當前單邊與多邊的博弈激烈進行，維霸和反霸的較量在全球展開；金磚國家的團結與合作正在顯示出愈來愈重要的戰略價值。他指，作為金磚國家創始成員國，中俄要加強在金磚框架內的協調配合，深化廣大發展中國家和新興經濟體團結合作，不斷壯大「大金磚」的影響力感召力。