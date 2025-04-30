烏外長：俄倘欲和平 須即停火
【本報綜合報道】烏克蘭外長瑟比加周一在社交媒體發文稱，俄烏衝突爆發以來，俄軍未在任何方向取得戰略勝利，烏克蘭實現和平必須以準確訊息和評估為基礎。他稱如果俄方真的想要和平，就必須立即停火。
指未在任何方向獲戰略勝利
瑟比加稱，烏軍目前基本穩住了前線並收復了波克羅夫斯克和其他地區部分陣地，俄軍未能在任何方向取得戰略勝利。過去3年，烏國防工業產能提升6倍，可以滿足烏軍40%的武器需求。他表示，烏方想要和平，希望盡快停戰，但實現和平必須建立在準確的訊息、假設和評估基礎上；烏方要求通過向俄方施壓和加強烏方力量來打消俄方可以扭轉局勢的任何幻想，迫使俄方考慮停火止戰而不是擴大戰爭。瑟比加當天在社交媒體上還表示，如果俄方真的想要和平，就必須立即停火，而非為閱兵臨時停火。烏方願意支持持久、可持續和全面停火，至少停火30天。
另外，烏克蘭總統澤連斯基周一聽取烏克蘭對外情報局局長伊瓦申科匯報俄羅斯武裝部隊高層人員被清除的情況，形容「正義終將得到伸張」。外界認為，澤連斯基意指俄羅斯聯邦軍隊總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克中將上周五在汽車炸彈喪生一事。俄羅斯早前指摘烏克蘭策劃事件，上周六拘捕42歲烏克蘭特工庫津（Ihnat Kuzin）。
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