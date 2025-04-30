傳停火談判重大突破 以方否認

【本報綜合報道】埃及正斡旋以色列和巴勒斯坦回教極端組織哈馬斯停火，周一在開羅與以色列代表團舉行談判。英媒引述消息指談判接近取得重大突破，惟以色列官員其後澄清該說法不準確，目前尚未達成任何協議。

埃及情報總局局長拉沙德（Hassan Mahmoud Rashad）周一在開羅，會見由以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）率領的以色列代表團。

以軍續攻加薩 44巴人亡 埃及安全部門消息人士透露，各方已就加薩長期停火達成共識，只是仍存在一些分歧，包括哈馬斯解除武裝問題。以色列官員強調，以色列正與美國和調解人不懈合作，以期達成釋放人質協議，但截至目前尚無成果。

另外，以色列國防軍繼續襲擊加薩，周一造成至少44名巴勒斯坦人死亡，其中包括無人機襲擊加薩城一條繁忙街道，導致5名兒童喪生。

聯合國國際法院（ICJ）同日舉行聽證會，聽取以色列在加薩及其他巴勒斯坦地區的人道主義問題，巴勒斯坦特使在會上指摘以色列一方阻止人道援助進入加薩，把援助當作戰爭武器。