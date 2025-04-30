美航母艦載戰機 避也門武裝導彈墮海

水兵輕傷 杜魯門號出事又一宗 部署紅海的美國航空母艦杜魯門號一架艦載F/A-18E單座超級大黃蜂戰機周一意外墮海，一名水兵輕傷。美媒引述消息報道，杜魯門號當時為躲避也門武裝組織青年運動襲擊而緊急轉彎，導致戰機墮海，並已沉沒。

牽引車拖曳 突然失控 美國海軍發表聲明指，涉事戰機當時正在機庫內由牽引車主動拖曳，期間移動人員失去對戰機控制，戰機和牽引車一同墮海。拖曳戰機的水兵在墮海前離開戰機，所有相關人員已尋獲，一名水兵受輕傷，調查仍在進行。海軍強調，杜魯門號打擊群及其艦載機聯隊仍具備完全執行任務的能力。

有報道指出，當杜魯門號全速急轉時，飛行甲板邊緣的顛簸幅度可達2至3米，機庫內未固定的設備確實可能因此產生滑動。而在戰機墮海前，青年運動發言人薩雷亞宣布為了回應美軍在也門的兩次「屠殺」行為，透過導彈和無人機向杜魯門號及其所在艦隊發動襲擊。成功迫使敵艦向北撤退。

美國海軍學會新聞網稱，今年3月15日美國恢復對也門打擊後，位於紅海的美軍艦艇每日都成為青年運動無人機、巡航導彈和彈道導彈的攻擊目標。杜魯門號近期事故頻生，其今年2月於埃及附近與商船相撞損毀。去年12月，杜魯門號一架艦載F/A-18F雙座超級大黃蜂戰機被己方導彈巡洋艦葛底斯堡號錯誤擊落，兩名機師彈射獲救。F/A-18戰機每架成本超過6,000萬元（美元‧下同，約4.68億港元）。

近期損失7架無人機 此外，有匿名美軍官員透露，今年3月15日以來美軍在也門已損失7架MQ9「死神」無人機，總值逾2億美元（約15.6億港元）。上述7架無人機中，部分負責執行打擊任務，其餘執行偵察監視。美軍官員認為，這顯示青年運動打擊無人機能力大大增強。本報綜合報道