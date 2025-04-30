溫哥華男瘋駕殺11人 揭來自高雄

【本報綜合報道】加拿大卑詩省溫哥華於上周六晚有汽車高速衝撞人群，事件造成至少11死、數十人受傷，男司機被捕。當地傳媒周一報道，疑犯是來自台灣高雄的移民，有心理健康問題，目前已被控8項二級謀殺罪，警方將追加更多控罪。

鄰居指寓所常傳吵鬧聲 據報道，疑犯是30歲男子羅凱基（Kai-Ji Adam Lo，音譯），鄰居透露其家經常有警車出入，包括在本月，警方過去兩周內曾上門索取閉路電視畫面，屋內不時傳出吵鬧聲，羅凱基似乎長期處於高度焦慮狀態。鄰居指出，羅凱基與雙親和哥哥亞歷山大（Alexander）十多年前移居溫哥華，父親在一家人抵加不久後病逝，亞歷山大則於去年被殺，羅凱基曾發起募款活動，透露失去手足帶來沉重的經濟與情感打擊，母親不久後因自殺未遂被送往醫院。

警方並未立即說明羅凱基駕車衝撞人群的動機，他在社交平台上甚少提及自己，暫未知他從事甚麼工作，社交平台帳號顯示他曾就讀卑詩大學商學院。警方指出，他過去曾因精神健康問題，多次與警方及醫療單位接觸。