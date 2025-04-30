美國將調整汽車關稅政策。

【本報綜合報道】美國官員周一表示，總統特朗普將於周二採取行動，降低對國內生產汽車的外國零件徵收的部分關稅，並防止對國外生產汽車的關稅疊加在其他汽車關稅上，以減輕汽車關稅的影響。

減輕製造商負擔

美國商務部長盧特尼克在白宮發布的聲明中表示，特朗普正與國內汽車製造商和美國工人建立重要的夥伴關係。聲明形容，這項協議是特朗普貿易政策的重大勝利，它獎勵了在國內生產的企業，同時為那些承諾在美國投資和擴大國內生產的製造商提供發展平台。據報，針對外國進口汽車的25%關稅已於本月初生效，車廠有望根據最新措施申請退回已繳納的關稅。