美國將調整汽車關稅政策
【本報綜合報道】美國官員周一表示，總統特朗普將於周二採取行動，降低對國內生產汽車的外國零件徵收的部分關稅，並防止對國外生產汽車的關稅疊加在其他汽車關稅上，以減輕汽車關稅的影響。
減輕製造商負擔
美國商務部長盧特尼克在白宮發布的聲明中表示，特朗普正與國內汽車製造商和美國工人建立重要的夥伴關係。聲明形容，這項協議是特朗普貿易政策的重大勝利，它獎勵了在國內生產的企業，同時為那些承諾在美國投資和擴大國內生產的製造商提供發展平台。據報，針對外國進口汽車的25%關稅已於本月初生效，車廠有望根據最新措施申請退回已繳納的關稅。
當地汽車製造商同日較早前表示，預計特朗普將在訪問密歇根州前宣布減輕汽車關稅，該州是底特律三大汽車製造商和逾千間主要汽車供應商的所在地。他曾表示，計劃最遲於下月3日對汽車零件徵收25%關稅。
美國汽車業組織聯盟上周敦促他不要對進口汽車零件徵收上述關稅，警告這將導致汽車銷量下降並提高價格。
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