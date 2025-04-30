特朗普再鼓動加國「入美」

【本報綜合報道】加拿大在周一舉行聯邦眾議院選舉，美國總統特朗普當日再提美國「吞併」加拿大一事，鼓動加拿大成為美國的「第51個州」。

以零關稅利誘 特朗普當天早上在社交媒體上稱，加拿大選民應選出一個有力量和智慧的人，只要加拿大成為美國「珍愛的第51個州」，就可將加拿大稅率減半，將加拿大軍力免費提升至世界之巔，讓加拿大汽車、鋼鐵、鋁、木材、能源及其他產業規模翻兩番，且零關稅。

特朗普寫道︰「別再受制於多年前人為劃定的邊界。看看這片土地若合為一體該有多美！完全自由的往來，再無邊界阻隔。有百利而無一弊。本該如此！美國不能再像過去那樣，每年向加拿大提供數千億美元的補貼。除非加拿大成為（美國）一個州，否則補貼沒有意義！」

特朗普多次公開表示加拿大應該成為美國的第51個州，並稱要用經濟力量實現。特朗普言論遭到加拿大方面廣泛反對，加拿大輿論認為，這可能促使許多加拿大選民將選票投給被認為最有能力應對特朗普的政黨。