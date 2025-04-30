大選揭盅 卡尼續任加總理 「與美舊關係告終」

率自由黨勝出 揚言靠向歐洲亞洲 加拿大總理卡尼帶領的自由黨勝出周一舉行的第45屆聯邦國會選舉，但未能取得過半數的172席，需以少數政府形式執政。卡尼發表勝利演說時指國家正處於轉捩點，表明與美國的舊有關係已經結束，他將與美國總統特朗普討論兩國未來，而加拿大將加強與歐洲和亞洲關係。對加拿大大選結果，中國外交部昨日表示，中方願在相互尊重、平等互利的基礎上發展兩國關係。

未取得國會過半議席 今屆國會選舉選出343名聯邦眾議員，席位由往屆338席增加5席。截至周二點算超過九成選票，自由黨贏得168席，較上屆多8席；在野保守黨獲144席，較上屆大增25席；魁人政團得23席，較上屆減少9席；新民主黨7席，較上屆大減18席，綠黨獲1席，較上屆減1席。結果顯示今屆選票主要流向國會兩大黨，小黨派議席大減。

隨着周一選舉結果逐漸明朗，保守黨黨魁博勵治在渥太華發表演說承認落敗，並祝賀卡尼贏得大選，並強調保守黨獲得自1988年以來最多選票。新民主黨慘敗後，領袖駔勉誠失去原有議席，他宣布請辭；他祝賀卡尼獲勝，指對方有重要職責，保護加拿大免受特朗普威脅。魁人政團黨魁布蘭切特承認該黨失去議席，表明自由黨如果想拉攏魁人政團，就必須尊重魁北克人利益。

稱將在貿易戰中勝出 卡尼周二凌晨1時左右在在當選的安大略省渥太華內皮恩選區發表演說，感謝其他黨派過往至未來的貢獻，並祝賀博勵治在今次艱苦競選的成果。他提到有數百萬名選民未支持自由黨，呼籲各界結束分裂和憤怒，強調政府將與所有人攜手合作，為所有人服務。卡尼稱自己選擇從政，是因為加拿大需要以本土價值觀，即謙遜、雄心和團結，來指導國家重大變革，他將竭盡全力維護上述思想，承諾與全體人民共同努力，推動國家進步並保護加拿大。

卡尼重點提及美國，指出與美國舊有關係已經結束，如今美國想奪取加拿大的土地、資源和水，且非空洞威脅，特朗普試圖通過摧毀從而佔有加拿大。卡尼強調上述情況永遠不會發生，重申加拿大將減少依賴美國，增加購買本土產品，支持被特朗普針對的盟友和鄰居。他誓言加拿大將贏貿易戰，成為七大工業國集團中最強大的經濟體。當他未來與特朗普談判時，雙方將充分認識到，仍有很多選項可以為加拿大人創造繁榮。

將與特朗普再展談判 前自由黨黨魁兼總理杜魯多今年1月6日辭職，當時分析認為杜魯多施政出現重大失誤，導致移民人數創歷史新高，房屋供應不足，加上去年12月時任副總理兼財政部長方慧蘭辭職，狠批杜魯多未能應對特朗普關稅威脅，令杜魯多失去黨友支持。

杜魯多辭任時，自由黨民調支持度大幅落後保守黨20個百分點。

卡尼3月9日勝出自由黨黨魁選舉後，面對特朗普徵收關稅並威脅加拿大應成為美國第51個州，卡尼態度保持強硬，直指稱兩國傳統關係已經結束，美國不再是一個可靠夥伴。

特朗普的言論遭到加拿大國內廣泛反對，分析認為許多加拿大選民因應卡尼有能力應對特朗普，而重新相信並把選票投予自由黨。有加媒指，卡尼預計將兩周內任命新內閣，成員僅30人，新政府隨即與美國政府展開新一輪貿易和安全談判，並會兌現中產人士減稅的承諾。本報綜合報道