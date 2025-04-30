殺海豚當餌捕鯊 台漁船船長交保

【本報綜合報道】台灣屏東縣一艘遠洋漁船去年到西北太平洋海域作業期間，67歲吳姓船長疑指示外籍漁工獵殺海豚、取其肉塊作餌，以提高鯊魚捕獲量，結果被加拿大政府發現後通報台方。屏東地檢署近日訊後諭知吳姓船長以10萬新台幣（約2.3萬港元）交保、限制出境出海。

環團促政府加強監管 台灣環團環境正義基金會發現，當漁船捕獲鯨豚類動物，部分漁船不會放生或丟棄，而是將其作為魚餌誘捕鯊魚，或將其牙齒製成飾物。該會過去多次向漁業署檢舉，例如2020年，該會報告揭露7艘漁船非法捕捉鯨豚類保育類動物，卻未能懲處船東或從業人員，這顯示政府無法確實掌握漁船在海上的作業狀況、缺乏相應檢查能量，也無法確實或核實電子魚獲日誌所記錄的內容。

環境正義基金會建議，當局應加強海上作業監管，例如要求所有漁船加裝符合區域漁業組織標準且具備錄影、溫度記錄功能的電子監控系統，並確保所有紀錄能由公正的第三方單位進行檢查。該會又提到，許多團體呼籲漁船加裝WiFi設備，此舉將有助於提升監管效能，也能讓漁工在遇到違法作業時，透過即時回報機制向執法單位提供線索，協助政府即時搜證與處理。該會又建議，政府應強化海內外港口檢查人力。