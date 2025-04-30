發改委市監局通報 促破市場准入壁壘

【本報綜合報道】國家發改委會同商務部、市場監管總局周二發布《關於開展市場准入壁壘清理整治行動 促進全國統一大市場建設的通知》，目的是清理違反市場准入制度要求的各類規定，並整改違規設置市場准入壁壘的各類情形。

涉四步驟清理

通知指出，行動是為進一步大力破除市場准入壁壘，建立健全線索歸集、核實整改、案例通報等長效機制，讓「非禁即入」落地生根，營造公平的市場准入環境。本次清理整治的主要步驟其一是全面清理涉及市場准入的各類規定文件，對既無上位法依據又無相應法定程序設立的市場准入規定一律廢止；二是通過政府部門自查、公開徵集等方式，全面歸集各類渠道獲得的問題線索；三是整合各類渠道歸集的問題線索，限時核實整改；四是公開通報典型案例，並同步納入全國城市信用監測範圍。