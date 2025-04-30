支援6省抗旱禍 4億撥款護春播

溫度較常年上湧 噴肥保苗澆水補種 鑑於內地部分地區旱情對春播造成的不利影響，財政部近日會同農業農村部下達中央財政農業生產防災救災資金3.76億元人民幣（約4.04億港元），支持山西、江蘇、安徽、河南、廣西、陝西等6省（自治區）做好抗旱救災等相關工作，重點用於對相關地區開展噴肥保苗、澆水補墒、農作物改種補種等措施。國家氣候中心副主任肖潺周一表示，本月內地氣候呈暖乾特徵，華南、長江中下游以及華北等地氣象乾旱階段性發展。

肖潺周一在中國氣象局記者會上表示，4月全國平均氣溫12.7℃，較常年同期偏高1.7℃，為1961年以來同期第二高，其中河南南部、湖北中部、湖南北部等地較常年偏高4℃以上。陝西、河南、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南平均氣溫更是1961年以來同期最高。而內地有93個國家氣象站日最高氣溫達到或突破4月極值，其中四川鄰水日最高氣溫為36.8℃，突破春季極值。

華南華北氣象乾旱快速發展 肖潺稱，3月下旬以來，華南、長江中下游以及華北等地氣象乾旱快速發展，4月18日氣象乾旱面積達階段性最大。目前廣西中南部、江蘇南部、陝西南部和河南西部等地有重到特旱。預計5月，上述地區氣象乾旱將持續或發展，土壤持續缺墒對農作物生長發育不利。華北南部、華東中北部、華中中北部等地需防範乾熱風對冬小麥灌漿的影響。本報綜合報道