華女遊馬爾代夫遭性侵 立案近兩年無人被捕

【本報綜合報道】一名中國女遊客前年6月控訴在馬爾代夫一間豪華酒店遭職員性侵及毆打，反遭酒店方面污衊，當地警方也遲遲不推進調查。該女子近日向內媒透露，警方已立案但進展緩慢，未收到涉事職員烏沙姆（Usham）被逮捕或拘留的消息，酒店方面試圖付錢和解。

酒店圖付錢和解 內媒周一報道，當事女子徐麗（化名）描述，前年6月6日她與朋友們在馬爾代夫結束潛水行程之後，決定獨自多留兩晚，選擇入住國際知名酒店麗思卡爾頓。她指由於手機進水損壞無法使用，她向酒店前台請求提供備用手機未果，於是要求見自己的管家「Usham」，希望借用其手機與家人聯繫。根據酒店服務模式，每位入住客人都會配備一名管家，負責處理客人在入住期間的各種需求。

徐麗與母親聯繫後，請其幫忙訂返程機票。等待機票預訂期間，Usham除了中途因工作離開片刻，一直在徐麗房內與她聊天，並多次確認她是否獨自一人入住。徐麗回憶，管家的言行逐漸越界，詢問她的感情經歷，並表示希望成為朋友，甚至提出想要成為她的男朋友。Usham之後問「你想要kiss嗎」遭拒後，開始性侵徐麗；徐麗反抗無果，胸部、膝蓋處留有抓傷和瘀傷。

事主稱曾想輕生 案發後，徐麗立即向酒店報警。酒店管理層透露，該管家當日已被解職。徐麗指案件被馬爾代夫警方以刑事性接觸罪罪名立案，但處理進度緩慢。澳洲聯邦警察當年受馬爾代夫警方委託，為正在澳洲留學的徐麗進行口腔DNA採樣，但兩次DNA檢測結果至今未公開。她透露，獲知其訴訟意願後，酒店方面試圖通過經濟賠償達成和解，要求她不要在媒體和自媒體平台上發聲，但她拒絕了該提議。

徐麗指出，性侵事件對她的身心健康造成巨大影響，曾多次看心理醫生和精神科醫生，甚至一度想輕生，被急救車送院治療。根據她提供與酒店的電話錄音，酒店高級經理曾在事發後向她道歉，稱會參與案件調查，與相關單位合作，若她有任何需要幫助可聯絡。酒店工作人員周一回應內媒時表示，此事已由安全部門接管負責，酒店方面不便透露更多訊息。