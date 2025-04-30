日中友好議員聯盟赴華 擬租借大熊貓

【本報綜合報道】中共中央對外聯絡部周二發布消息，中聯部部長劉建超周一在北京會見由日本日中友好議員聯盟會長、自民黨幹事長森山裕率領的日中友好議員聯盟代表團，表示願通過中日執政黨交流機制等渠道，與日本各政黨加強政治對話，與各界加強溝通交流。森山裕等人同日與中國人民對外友好協會會長楊萬明舉行會談，提出想要租借大熊貓。

劉建超表示，當前國際局勢變亂交織，中日雙方應倡導團結合作，尋找發展機遇，攜手應對共同挑戰。他又指，單邊主義、保護主義危害各國共同利益，中日作為世界主要經濟體，應堅持開放包容，共同維護全球自由貿易體系。森山裕表示，雙方應按照兩國領導人為兩國關係未來發展確立的大方向，加強各層級溝通對話，鞏固雙邊關係改善勢頭，關鍵是通過對話管控分歧，推動雙邊合作盡早取得具體成果。日方高度關注當前世界經濟局勢，將繼續致力於維護基於規則的自由開放的國際貿易體制。

森山裕同日亦與楊萬明會面，提及東京上野動物園飼養的兩頭熊貓將於明年2月迎來租借期滿，指出日本有許多熊貓迷，對離別感到非常難過，所以日方希望再向中方租借。他又強調，在兩國國民感情稱不上良好的情況下，要使日中關係步入改善進程，人文交流和相互理解不可或缺。他還就該議員聯盟所屬的年輕國會議員年內訪華，詢問了中方意向。