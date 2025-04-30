五一假期在即 遼寧飯店大火 22死3傷

負責人已受控 中央促全力善後 五一假期來臨前夕，遼寧省遼陽市一間飯店昨日發生大火，造成22人死亡、3人受傷。目前善後處置工作已全面展開，飯店經營負責人已被警方控制，起火原因調查中。慘劇發生後，中央作出重要指示，強調要全力救治傷者，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作，盡快查明原因，依法嚴肅追責；國務院安委會決定對事故查處實行掛牌督辦。

上述飯店位於白塔區三里莊回遷樓附近，於昨午12時25分左右起火。現場畫面顯示，飯店一樓窗口冒出火舌，伴隨狂風蔓延，同時飄散大量濃煙。此外，一樓外牆建築物明顯正被火勢吞噬，類似鐵架物體燒至變形，即使樓下出口亦可見到明火。

傳冷庫違規施工所致 事故發生後，省、市有關負責人在場組織成立滅火搜救、傷員救治、善後處置等工作組，同時出動22輛消防車、85名消防員到場滅火。截至下午5時25分，現場火勢已被撲滅，傷者生命體徵平穩。針對網傳地下一層冷庫違規施工導致起火說法，白塔區應急管理局工作人員表示網傳訊息並不權威，正調查死者身份及起火原因。遼寧省委、省政府高度重視，省委書記郝鵬第一時間作出批示，要求全力以赴救治傷員，積極做好傷亡人員家屬安撫和善後處置工作等，省委副書記、省長王新偉提出工作要求。

中央強調，五一假期在即，群眾出行出遊增多，假日活動密集，各地區和有關部門要落實安全責任，完善應急預案，排查風險隱患，堅決防範遏制重大安全事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。中央作出批示亦指出，當前五一臨近，國務院安委會要指導督促各地各有關方面深入排查安全隱患，強化安全生產措施落實，嚴防各類重特大事故發生。根據中央要求，應急管理部已派出工作組趕赴現場指導做好應急處置工作。

國務院嚴肅追責問責 另外，根據《重大事故查處掛牌督辦辦法》，國務院安委會決定對該重大事故查處實行掛牌督辦，要求依照《生產安全事故報告和調查處理條例》等有關法律法規及規章規定，抓緊組織開展事故調查，迅速查明事故原因，嚴肅追責問責。應急管理部部長王祥喜派出由應急管理部副部長、國家消防救援局局長周天帶領的工作組緊急赴當地指導事故調查處置工作。本報綜合報道