傳要求禁台參與不果 陸抵制方濟各葬禮

或影響新教宗選舉路向

法國神學家陳立邦在天主教媒體以「中國打了躺在棺材的方濟各一巴掌」為題撰文，質疑陸方非誠心想跟教廷合作，只想把梵蒂岡當附庸。他指出，當全球14億天主教徒關注方濟各葬禮，大陸的缺席十分引人注目，感慨方濟各努力與陸方建立信任與對話，最後陸方還是選擇不派任何特使參加葬禮，連小型代表團或至少一、兩位主教都沒有。