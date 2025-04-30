傳要求禁台參與不果 陸抵制方濟各葬禮
【本報綜合報道】天主教教宗方濟各上周一病逝，梵蒂岡下月7日將舉行教宗選舉。台媒昨日引述一名法國神學家指，據非官方消息，中國大陸要求教廷拒絕台灣參加教宗葬禮但未獲同意，以缺席報復，此舉或影響新教宗選舉，降低親陸路線說服力。
或影響新教宗選舉路向
法國神學家陳立邦在天主教媒體以「中國打了躺在棺材的方濟各一巴掌」為題撰文，質疑陸方非誠心想跟教廷合作，只想把梵蒂岡當附庸。他指出，當全球14億天主教徒關注方濟各葬禮，大陸的缺席十分引人注目，感慨方濟各努力與陸方建立信任與對話，最後陸方還是選擇不派任何特使參加葬禮，連小型代表團或至少一、兩位主教都沒有。
陳立邦引述非官方消息指，陸方要求梵蒂岡禁止台灣代表團參加教宗葬禮，當教廷以外交渠道拒絕時，陸方就決定抵制葬禮，此後教廷內恐更難反駁大陸尋求的不是朋友或合作夥伴、只是附庸者的論調。他認為，陸方缺席葬禮將影響新教宗選舉，極力主張與大陸建設性對話的樞機主教可能會發現這種論點較難被聽進去。
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