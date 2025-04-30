兩岸團體合辦徵文比賽 台灣教育部收投訴調查

【本報綜合報道】台灣的中華民國章法學會早前與福建海峽出版發行集團合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」，凡報名投稿可獲福建研學資格。由於大陸主辦單位為國有獨資企業，引發統戰質疑。台灣教育部門前日表示已接獲檢舉，將依規定查處。

台灣陸委會前日指出，該活動經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1與陸方黨政單位的合作行為，主管機關教育部正在查處。台教育部門表示，已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，如以學校名義與大陸地區進行學生教育交流活動，或協助公告陸方活動訊息，應落實在該登錄平台填報，平台並設有提醒功能，於學校填報時主動提示兩岸交流相關法令規定及注意事項，協助學校自我檢舉。

台教育部門又指，過去多次通函及於相關會議宣傳，各級學校如計劃赴陸交流，應遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動，注意其活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，並保留完整的審核及交流紀錄。