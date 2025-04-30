關稅戰 美要求先退讓 北京明言不跪

華外交部雙語影片闡述立場 中美貿易戰持續之際，中國外交部公眾號昨日發布題為《不跪！》的雙語影片，批評美國發起全球關稅風暴，並排除中國，脅迫他國限制對華經貿合作，就如暗藏殺機的颱風眼。片中強調，「向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更深重的危機」，不會對美國關稅作出退讓。外交部發言人郭嘉昆表示，希望該片能幫助各方更好地理解中方立場。

「卑躬屈膝終致步步緊迫」 片中指出，歷史證明「妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊迫」，強調「中國不跪」因深知以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡，美國不代表全世界，其貿易在世界佔不到五分之一，當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷。片中又指，美國可能出爾反爾、待價而沽，中國也必將堅持自己的選擇和擔當，當每個國家都挺直脊梁，世界必將衝破霸權的高牆。

美揚言實施禁運 升級對抗 與此同時，美國財政部長貝森特前日表示，美國政府各部門持續與中國保持接觸，但考慮到兩國貿易長期失衡，北京應為降溫主動邁出第一步。他指：「我們將拭目以待局勢如何發展。正如我一再強調的，我認為應由中國主動降溫，因為他們對美出口額是我們對華出口額的5倍，因此這125%的關稅是不可持續的。」

貝森特表示，中國近日對部分商品實施關稅豁免，顯示北京有意緩解緊張局勢。他補充，美國還有一套升級對抗的方案，但我們非常希望不用拿出來。他還透露，若局勢惡化，升級選項可能包括實施禁運。貝森特表示，美國目前已將與中國的貿易談判暫時擱置，轉而加緊推進與15至17個其他國家的貿易協議談判。他稱，若首先宣布與印度達成協議，他不會感到意外。

在北京，郭嘉昆昨日回應貝森特時重申，這場關稅戰是美方發起的，如美方想通過對話談判解決問題，應停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方開展對話。另外，外交部副部長華春瑩上周六出席在遼寧大連舉行的中國國際法學會2025年學術年會開幕式並致詞，批評個別大國肆意「毀約退群」，以法之名行不法之事，推行單邊霸凌行徑，嚴重衝擊國際體系和國際秩序。她要求中國國際法一線工作者敢於善於在對外鬥爭中拿起法律武器，更主動擔當作為，更好維護國家主權安全發展利益，促進國際法治進步。本報綜合報道