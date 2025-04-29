兩岸國際

完成交接 神舟十九乘組今返回
中國載人航天工程辦公室發布消息，神舟十九號航天員乘組蔡旭哲、宋令東和王浩澤已完成全部既定任務，會於今日乘搭神舟十九號載人飛船返回東風着陸場。神舟十九號和神舟二十號航天員乘組前日已進行交接儀式（上圖），雙方移交中國空間站（下圖）鑰匙。目前着陸場及各參試系統已做好迎接航天員回家的各項準備工作。
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