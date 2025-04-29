卡尼取消集會拉票 改往溫哥華作慰問

【本報綜合報道】加拿大各黨派周日趁國會選舉前最後一天拉票，總理兼自由黨黨魁卡尼取消原定部分集會，改為前往上周六發生汽車襲擊的溫哥華，民調顯示自由黨支持度繼續以微弱優勢領先在野保守黨。

卡尼到訪薩斯喀徹溫省薩斯卡通，與支持者會面時就菲律賓社區汽車襲擊案向受影響人士表達慰問。他之後分別到艾伯塔省埃德蒙頓會見自由黨候選人索希（Amarjeet Sohi），前往溫哥華與卑詩省省長伊比和社區領袖會面，又會前往大維多利亞。卡尼原定在艾伯塔省卡加利和卑詩省里士滿舉行集會，因應汽車襲擊事件改變行程。