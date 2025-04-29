特朗普執政將滿百日 支持率創新低

被指越權使經濟惡化 全球領導地位每況愈下 美國總統特朗普第二個任期執政將滿百日，周日最新民意調查結果顯示支持率僅39%，較2月時下降6個百分點，且創下過去80年來歷任總統的最低執政百日支持率。

美國廣播公司、《華盛頓郵報》以及益普索集團於本月18日至22日，隨機抽樣訪問了2,464名美國成年人。根據民調數據，有72%受訪者認為特朗普的經濟政策很有可能在短期內導致美國經濟衰退，53%認為美國經濟狀況自特朗普上任以來變得更糟，有41%認為自己的財務狀況自特朗普上任以來發生惡化。

信任度略勝民主黨人 在政治層面，65%受訪者指特朗普政府正試圖逃避遵守聯邦法院的命令，64%認為特朗普擴大總統權力的行為過於激進，62%認為特朗普政府不尊重法治。整體而言，多數美國人認為特朗普已逾越職權且令經濟惡化，約半數認為美國在全球的領導地位變得更加薄弱。

雖然美國民眾對特朗普各項施政多持「負評」，但民主黨並未因而獲得明顯支持。在處理國家重大問題上，美國人對特朗普的信任度以37%比30%，略高於國會民主黨人，有30%民眾對兩者皆不信任。民眾認為，與特朗普及共和黨相比，民主黨更為「離地」。

辯稱用關稅助推減稅 特朗普周日再為關稅政策辯護，認為關稅會有助他推行減稅，減輕美國民眾的負擔。他指很多美國納稅人的入息稅有望大幅減少，甚至可以完全取消。本報綜合報道