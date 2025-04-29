兩岸國際

教宗選舉將於下周舉行

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）昨宣布，教宗選舉將於下周三舉行。第一批投票於下午舉行，80歲以上人士沒有投票權，預計屆時將有100多名樞機主教投票。按照慣例，教宗選舉秘密會議將在教宗去世後15至20天舉行。（綜合報道）
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