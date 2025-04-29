格陵蘭新總理訪問丹麥

丹麥領地格陵蘭新任總理尼爾森上周六抵達丹麥首都哥本哈根，展開為期3天的訪問。尼爾森與首相弗雷德里克森周日舉行聯合記者會，他表示兩地必須更加緊密地合作。弗雷德里克森表示，丹麥準備加大對格陵蘭的投資，並提供財政支持。（綜合報道）