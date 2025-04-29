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西班牙葡萄牙大規模停電
西班牙和葡萄牙昨發生大規模停電，馬德里、里斯本等多個城市受影響。西班牙首相桑切斯到電力公司視察，了解電網恢復運營的情況葡萄牙里斯本及北部和南部廣泛地區無電力供應，有官員表示問題似乎出在西班牙的電力網路。葡萄牙內閣召開緊急會議。（綜合報道）
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