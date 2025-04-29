朝認領袖下令派兵 助俄收復庫州邊境

按《戰略夥伴條約》出手 普京：衷心感謝 北韓勞動黨中央軍事委員會首度證實，按照領袖金正恩命令派援軍，協助俄軍收復庫爾斯克州邊境，忠實落實《全面戰略夥伴關係條約》。俄羅斯總統普京感謝參與在庫州擊潰烏軍的北韓軍人，讚揚他們光榮英勇地履行職責，為自己贏得了不朽榮光。

朝中社昨援引勞動黨中央軍事委員會周日書面聲明，指金正恩分析並判定當時戰況符合行使朝俄《全面戰略夥伴關係條約》相關條款，決定派兵參戰並通報俄方，符合聯合國憲章等國際法和朝俄《全面戰略夥伴關係條約》各條款精神，朝軍為收復俄領土作重大貢獻。

聲明續指，庫爾斯克州收復作戰勝利結束，彰顯朝俄兩國牢固戰鬥友誼和兩國人民的同盟關係、兄弟關係，達到最高層次戰略高度的歷史新篇章。赴俄朝軍代表祖國榮譽，首都平壤將建立豐功偉績碑，陣亡軍人墓前將擺放祖國和人民獻上的鮮花。

韓指違安理會決議 根據《全面戰略夥伴關係條約》第四條規定，任何一方如受到某一國或多個國家武力攻擊，並處於戰爭狀態，另一方將立即提供可行軍事和其他援助。普京衷心感謝金正恩及北韓人民，對北韓軍人的英雄主義、高水平的特種訓練和無私精神表示敬意，他們與俄羅斯軍人並肩作戰，把俄視作自己的祖國來保衞。俄羅斯人民永遠不會忘記北韓特種部隊戰士的功績，將永遠緬懷為俄羅斯和俄朝共同自由獻出生命的北韓英雄，在戰場上經考驗的兩國友誼、睦鄰友好與合作關係將繼續蓬勃發展。

南韓統一部指摘北韓非法派兵援俄是威脅南韓、歐洲及全世界安全的挑釁行為，違反聯合國安理會決議，敦促朝軍立即撤離。對於北韓承認派兵援俄一事，中國外交部重申，關於俄朝雙邊交往已多次闡明立場。中方在烏克蘭危機問題上的立場是一貫的、明確的。

俄宣布下月停火3天 普京宣布出於人道理由，在衞國戰爭勝利80周年停火3天，下月8日零時至11日零時停止所有戰鬥。普京促烏方倣效，但警告若對方違反停火協議將作有效回應。本報綜合報道