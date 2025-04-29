日揆晤越南總書記及總理

【本報綜合報道】日本首相石破茂周日訪問越南首都河內，與越共中央總書記蘇林會談，確認繼續強化自由貿易體系的重要性。石破茂昨日與越南總理范明政會談，同意努力維持基於法治的自由開放的國際秩序，強化多邊自由貿易體系。

石破茂在與蘇林會談中稱，希望兩國在加強基於法治的國際秩序與多邊自由貿易體系上攜手合作。蘇林指雙邊關係在所有領域均全面強化，感謝日本為越南社會、經濟作出巨大貢獻，希望進一步推進合作。石破茂會談前前往有約100家日系企業聚集的昇龍工業園區，視察工廠，並就美國關稅影響等與企業經營者交換意見。

石破茂與范明政確認將創設外交和防務部門副部長級磋商機制，計劃年內在日本召開首次會議，同時加強海上保安合作。兩人還探討在半導體、人工智能（AI）、量子等領域開展合作的可能，日本擬協助越南培養半導體領域人才，並加強防災合作。

日政客聯盟抵達北京 另一方面，跨黨派日中友好議員聯盟會長、自民黨幹事長森山裕周日率團抵達北京，是聯盟繼去年8月再次訪華，日本共產黨議長志位和夫參加。