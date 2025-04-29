菲軍強登鐵線礁插國旗 京促停止侵權

【本報綜合報道】菲律賓西菲律賓海國家特遣部隊周日登上與中國存在主權爭議的南海鐵線礁，插上菲律賓國旗，回應中國海警本月登礁展示五星旗。中國海警局同日敦促菲方立即停止侵權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。

華海警依法登礁查證 菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）發表聲明指，菲律賓海軍、海岸防衞隊、國家警察海事組周日上午在鐵線礁及其周邊海域進行跨機構海事行動，4支混合小組乘坐橡皮艇分別登上3個島礁，行動中發現中國海警船5102號在島礁以東約900米非法存在，並發現7艘中國海上民兵船。中國海警局新聞發言人劉德軍指，菲律賓6名人員周日不顧中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，中國海警執法人員依法登礁並查證處置。

中國外交部發言人郭嘉昆指出，鐵線礁是中國南沙群島的一部分，是無人島礁。中方依法開展維權執法活動，旨在反制菲律賓方面非法登礁等侵權挑釁活動，堅定維護國家領土主權，確保鐵線礁維持無人、無設施狀態，堅定維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性。