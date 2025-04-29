針對中朝 美擬在韓永久部署F35A

可先發制人打擊核導彈

南韓空軍消息人士周日向韓聯社透露，美國空軍第7航空軍打算把所有F16戰機集中在烏山空軍基地，而群山空軍基地永久駐紮一個F35A大隊，同時有一個F35A大隊輪流部署。美國空軍戰機聯隊通常下轄兩個大隊，各大隊配備20架或以上戰機。南韓空軍現役39架F35A全數部署在清州空軍基地，正研究把增購的20架F35A部署群山基地，屆時美韓F35A將共同執行任務。F35A能隱秘地深入北韓境內，在核導彈發射前先發制人打擊。過往聯合演習期間，美國空軍F35A只會在南韓短暫停留，未曾以大隊為單位常年部署。