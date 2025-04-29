中國造船領先全球 美謀抗衡拉攏日本聯手

特朗普派海軍部長游說 亦計劃與南韓合作 中國造船能力佔全球超過50%，超過美國200倍。美國海軍部長費蘭（John Phelan）昨日訪問日本，尋求日本協助建造軍民兩用船舶，並希望日本企業投資美國西岸造船業，從國家安全與經濟層面深化美日合作。

費蘭是美國一家投資公司創始人，與總統特朗普關係密切，剛於上月就任海軍部長。他在啟程前夕接受《日本經濟新聞》訪問，提到美國將與全球造船領域分別位居第二、第三的南韓和日本攜手，實現復興美國造船業的目標。方案是日本協助建造轉用於軍事用途的商用船舶，一方面可保持較高需求，同時推動技術創新和降低成本。

參院提出修法 准盟友協助打造 費蘭透露，特朗普非常喜歡上述方案，預想建造的船舶可能是大型渡輪和破冰船等。對於美國智庫指中國商船甲板具備能夠承載坦克的強度，費蘭否認效法中國。目前部署日本橫須賀等地的美軍艦船由日本船廠維護、修理和營運，希望今後擴大合作模式。費蘭表明，將促進日本企業對美國造船廠投資，利用日本技術和資金振興衰退的美國造船廠。他提到南韓大型造船企業最近相繼在美國投資，並指美國在與日本的關稅磋商中，造船選項應該列為談判籌碼。

美國於1920年制訂《瓊斯法案》，限制往返沿岸港口的民間船舶須在本國建造；1965年和1968年分兩次制訂《伯恩斯‧托爾弗森修正案》，訂明美國軍艦只能在本國造船廠建造。面對中美之間巨大的造船鴻溝，美國參議院共和黨人今年2月提出《海軍準備狀態保障法》，其中關鍵條款是海軍艦艇可交給簽署共同防衞條約的國家或北約成員國建造，且建造費用必須低於美國造船廠。同時，建造美國軍艦的外國造船廠不得由中國持有或接受中國投資。

日本3大船企 規模小且缺人手 目前日本有三家大型造船企業，分別是三菱重工業、日本造船聯合和川崎重工業。與中國和南韓相比，日本船企規模小且人手不足，生產基礎薄弱，但技術處於較高水平。對於日韓船廠提高產量以取代中國建造船隻的能力，日本最大航運公司、日本郵船社長曾我貴也曾指出，日本船廠已接近滿負荷運轉，在2028年前幾乎沒有擴張空間。本報綜合報道

聖迭戈灣是美國海軍重要據點。 美國試圖拉攏南韓在造船方面合作。圖為兩國聯合演習情況。 美國海軍部長 費蘭