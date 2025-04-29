婚後出軌多名同事 醫生遭妻舉報被炒

有對象懷孕後流產

肖飛妻子稱，兩人結婚多年並育有一女，但丈夫多次出軌。2019年初，肖飛與醫院胸外科護士石玉慧在賓館開房紀錄多達數十次，石玉慧3個月內兩次為懷孕後流產。石玉慧丈夫發現後，肖飛寫保證書。去年6月，肖飛又和泌尿外科規培住院醫生董襲瑩發生關係。同年9月，董襲瑩懷孕，並與肖飛在外租了一套公寓同居。肖飛曾在工作期間陪董襲瑩接受產檢，並於去年年底帶董襲瑩回老家見父母。除上述兩人外，肖飛又跟醫院人事處一名女員工以及胸外科的一名護士多次出入酒店。