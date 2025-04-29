婚後出軌多名同事 醫生遭妻舉報被炒
【本報綜合報道】北京中日友好醫院外科副主任醫生肖飛日前被妻子實名舉報，與多名醫院同事存在不正當關係。醫院周日晚通報，舉報問題基本屬實，決定開除肖飛黨籍並解除聘用。
有對象懷孕後流產
肖飛妻子稱，兩人結婚多年並育有一女，但丈夫多次出軌。2019年初，肖飛與醫院胸外科護士石玉慧在賓館開房紀錄多達數十次，石玉慧3個月內兩次為懷孕後流產。石玉慧丈夫發現後，肖飛寫保證書。去年6月，肖飛又和泌尿外科規培住院醫生董襲瑩發生關係。同年9月，董襲瑩懷孕，並與肖飛在外租了一套公寓同居。肖飛曾在工作期間陪董襲瑩接受產檢，並於去年年底帶董襲瑩回老家見父母。除上述兩人外，肖飛又跟醫院人事處一名女員工以及胸外科的一名護士多次出入酒店。
除婚外出軌外，肖飛還曾因個人心情不佳，將經已接受麻醉的病人獨自留在手術室長達40分鐘，強行要求更換護士。肖飛畢業於北京大學醫學部，獲得外科學博士學位，曾經到美國某著名醫學中心做過訪問學者。2012年起，他擔任中日友好醫院胸外科住院醫生、主診醫生、副主任醫生，擅長治療肺部方面的疾病。
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