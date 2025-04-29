五一假期出入境旺 日均料達215萬人次

國家移民管理局要求邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測、及時發布口岸出入境客流情況；加強勤務組織，配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與口岸聯檢單位和相關部門協同聯動，對通關高峰期客流疏導和交通配套綜合保障等作出穩妥安排，防範可能出現的極端天氣等不利影響，共同確保口岸通關安全高效順暢。