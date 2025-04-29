五一假期出入境旺 日均料達215萬人次
國家移民管理局昨日預測，今年五一假期全國口岸日均出入境人次將達215萬，較去年同期增長27%。預計出入境客流高峰將主要集中在5月1日和5月5日。
國家移民管理局指，大型國際空港口岸出入境客流將穩步增加，上海浦東、廣州白雲、北京首都、杭州蕭山、成都天府等大型國際機場口岸預計日均出入境人次分別為10.1萬、5萬、4.5萬、1.9萬、1.8萬。五一期間，粵港澳三地將舉辦多場大型活動，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多，深圳羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸日均出入境人次預計將分別達到25萬、22萬、15萬、10萬、10萬，珠海拱北、港珠澳大橋、青茂、橫琴口岸日均出入境人次預計將分別達到37萬、12.7萬、10.7萬、10萬。
國家移民管理局要求邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測、及時發布口岸出入境客流情況；加強勤務組織，配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與口岸聯檢單位和相關部門協同聯動，對通關高峰期客流疏導和交通配套綜合保障等作出穩妥安排，防範可能出現的極端天氣等不利影響，共同確保口岸通關安全高效順暢。
韓日星客訂票增
網上旅遊預訂平台數據顯示，今年五一入境遊訂單量按年增長173%，遊客主要來自南韓、日本、新加坡等地。截至上周四，五一假期出入境航線機票預訂量超103萬張，比去年同期增長約25%。出境遊方面，中短途旅遊成為熱門選擇。本報綜合報道
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