吊臂撼地鐵 列生產安全事故

上海市地鐵11號線去年12月有起重機吊臂撞向行駛中列車，未造成傷亡。應急管理部周日通報，經調查認定屬生產安全責任事故，是因違反施工方案及操作規程組織作業而發生，直接經濟損失約1,831萬元人民幣（約1,941萬港元）。（綜合報道）