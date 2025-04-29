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耕地糾紛炸死3姪女案再審
河北省邯鄲市一名男子因耕地問題與已故弟弟一家長期存在矛盾，將爆炸裝置埋在弟弟的墳地，炸死前往掃墓的3名姪女。被告一審判死刑後上訴，案件昨日在邯鄲市中級人民法院二審開庭審理。（綜合報道）
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