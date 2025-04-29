坐廁品牌涉侵權 小米獲賠3228萬

商家以「小米零度」為品牌名稱，在多個電商平台上大規模銷售坐廁和花灑產品，累計銷售額高達1.3億元。庭審中，小米公司主張，「小米零度」在商品包裝、銷售頁面以及廣告宣傳中使用了與「小米」品牌類似的標識。同時，被告使用「小愛小愛」作為語音喚醒指令，與小米產品的「小愛同學」喚醒詞高度相似，涉嫌不正當競爭。被告則辯稱，其使用的商標與小米公司的商標既不相同也不近似，不存在模仿行為。關於語音喚醒指令，「小愛小愛」與小米的「小愛同學」存在本質區別，且無法通過「小愛小愛」喚醒小米的智能家居設備。