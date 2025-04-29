搭機病發 前大學校長68歲猝死

有知情人稱，上周五晚上20時49分，廈門航空編號MF8482航班從貴陽龍洞堡機場起飛，計劃飛往天津濱海機場。飛行途中，因飛機上乘客突發疾病，飛機掛出7700代碼後緊急備降到重慶江北國際機場。飛機掛7700代碼，代表應急或遇險狀態，例如航班上有乘客突發疾病需要救助。而當日廈門航空航班上發病的乘客，正是修剛本人。

修剛1957年出生於遼寧丹東，1982年畢業於遼寧師範大學外語系日語專業。1984年在天津外國語學院獲碩士學位，並留校任教。1999年起，他擔任天津大學校長，直至2019年2月退休。2008年，修剛曾獲日本武藏野大學博士稱號，並且擔任解放軍外國語學院、日本關西外國語大學博士生導師。他也是中國翻譯協會副會長，一直從事日語的教育和研究。2024年，修剛被浙江越秀外國語學院聘任校長，誰知履職僅一年多卻傳出噩耗。