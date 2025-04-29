網片稱回收食材重用 廣州餐廳否認指控

蝦被取走冰倒水桶 店員回應屬垃圾分類 廣州市天河區一家高級日本料理餐廳被指回收顧客食材重新使用，引起食品安全疑慮。餐廳否認指控，強調是一名離職員工「惡搞」，天河區市場監管局介入調查。

一名網民聲稱在社交平台上載片段，聲稱是天河區維家思廣場水瀨放題分店內部員工提供。片段顯示，員工分揀回收至後廚的食材，沒吃完的蝦放進另一隻碟內，冰則倒進水桶中。畫面中有聲音稱：「我看到的情況就是，回收的蝦被裝到了一個新的盤子上面，然後後面的話，是搬到那個刺身檔去重新製作。」

店方聲稱離職員工惡搞 網民還表示，水瀨放題天河分店存在消防隱患，以及環境衞生不達標等問題。對於有人質疑回收的食材是否給餐廳員工食用，網民指員工即使會有機會食用也是吃熟食，同時要偷偷背着人吃。

水瀨放題天河分店員工回應指，片段中出現的食材是按公司要求垃圾分類，因為所有刺身是跟冰一起放進去，需要把食材拿出來放在旁邊，然後把冰倒進冰桶內，並不存在回收食材重用的情況。水瀨放題表示，拍片者入職幾天後就離職，有關片段是「惡搞」，重申不會將上一桌客人吃剩的食材或冰供應給下一桌客人。

水瀨放題主要布局在廣東，其中4家在廣州、東莞及珠海分別各有一家，上海也有一家。水瀨放題廣州4家分店中，人均最高消費達到753元（人民幣‧下同，約802港元），天河分店人均消費484元（約512港元），主打海膽刺身、櫻桃鵝肝、新西蘭岩蝦等，在天河區自助餐熱門榜排名第三，有約3.5萬條評論。本報綜合報道