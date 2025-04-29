中國運往美貨物量急劇下降

【本報綜合報道】中美關稅戰持續，貨櫃港口營運商和航空貨運經理報告顯示，從中國運往美國的貨物數量急劇下降。美國洛杉磯港是中國貨物的主要入境通道，預計5月4日開始的一周內預定抵達貨物數量將按年減少三分之一，而空運貨物預訂量也大幅下降。

中國客戶取消境外30%預訂

最新數據顯示，截至4月中旬，從中國到美國的標準20英尺貨櫃預訂量比去年同期下降45%。全球最大貨櫃航運公司之一Hapag-Lloyd表示，中國客戶已取消境外地區約30%預訂。台灣貨櫃航運公司TS Lines最近數周也因為沒有需求，所以暫停亞洲至美國西岸的一條航線。航運數據分析公司Sea-Intelligence稱，訂單量下降已經影響洛杉磯船舶到港，空船航行數量激增。5月5日起的4周內，亞洲至北美航線的貨櫃預訂量比計劃減少了近40萬個，比3月初同期預定數量下降25%。