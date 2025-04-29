美財長稱未與華就關稅磋商
【本報綜合報道】美國財政部長貝森特周日受訪時指出，仍然未與中國就關稅問題磋商，亦不知道中美元首有否通話。
貝森特接受美國廣播公司訪問時指，中國依賴向美國出售廉價和獲得補貼的商品，如果突然中斷經濟也會急停，認為中方明白高關稅的商業模式不可持續，最終都需要與美國談判。貝森特認為仍然有可能達成協議，但首先要降溫，再達成原則性協議，所需的時間一般要數個月。貝森特表示，美國正與17個主要貿易夥伴進行雙邊協議談判，但不包括中國。他透露上周出席國際會議期間，曾與中國官員接觸，但雙方主要討論金融穩定、全球經濟預警等問題，未有談及關稅。
不過，美國農業部長羅林斯則表示，每日都有與中國等約100個國家，就關稅問題保持溝通，相信快將達成貿易協議，但未有透露詳情。中國外交部發言人郭嘉昆昨日表示，中方領導人近日沒有和美國總統特朗普通電話，目前中美兩國亦未有就關稅問題進行任何磋商或談判。
就售港口 華籲各方與部門溝通
對於香港長江和記實業有限公司向美國財團出售巴拿馬港口業務，外交部希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充分溝通。交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。
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