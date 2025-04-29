美財長稱未與華就關稅磋商

貝森特接受美國廣播公司訪問時指，中國依賴向美國出售廉價和獲得補貼的商品，如果突然中斷經濟也會急停，認為中方明白高關稅的商業模式不可持續，最終都需要與美國談判。貝森特認為仍然有可能達成協議，但首先要降溫，再達成原則性協議，所需的時間一般要數個月。貝森特表示，美國正與17個主要貿易夥伴進行雙邊協議談判，但不包括中國。他透露上周出席國際會議期間，曾與中國官員接觸，但雙方主要討論金融穩定、全球經濟預警等問題，未有談及關稅。