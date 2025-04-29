河南南陽前書記違紀違法遭雙開

【本報綜合報道】中央紀委國家監委網站周日稱，河南省南陽市委前書記朱是西因嚴重違紀違法問題遭立案審查調查，並開除黨籍及公職。有「網紅官員」之稱的朱是西，2024年初出席一次工作會議時，因帶着剛輸完液的「留置針」亮相，惹來談論。

朱是西獲稱網紅官員 通報內容指出，朱是西官迷心竅、利令智昏，結交政治騙子，搞勞民傷財的「政績工程」，搞迷信活動；在交通方面謀求特殊待遇，違規配備、使用公務車輛；在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益並收受財物；違規收受禮品、禮金、消費卡，在單位報銷應由本人支付的費用，搞權色交易；漠視群眾利益，亂作為，損害群眾利益；濫用職權，違規干預和插手司法活動；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、工作調整等方面牟取利益，非法收受巨額財物。

朱是西嚴重違反紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中央紀委常委會會議研究報中共中央批准，決定給予朱是西開除黨籍處分，並由河南省監委給予其開除公職處分；終止二十大代表、河南省第十一次代表大會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。