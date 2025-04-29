稱損移民制度 生育旅遊簽證 美將拒絕申請

駐華使領館警告 斥為獲公民身份不可接受 美國駐中國使領館上周五警告，美國將拒簽以生育旅遊為主要目的之簽證申請，通過生育旅遊濫用美國移民制度的人士將失去今後申請簽證資格。

美國駐華使領館的社交平台「X」帳戶轉發美國國務院領事事務局的英語貼文，並以中文寫道：「一些外國父母申請美國旅遊簽證的主要目的是把孩子生在美國，讓孩子獲得美國公民身份，這是不可接受的，結果最終可能要由美國納稅人來為這些醫療費用買單。這就是所謂的『生育旅遊』。」

使領館續指，美國領事官員會根據美國移民法拒絕所有此類簽證申請，那些通過「生育旅遊」濫用美國移民制度的人可能會失去今後申請美國簽證或前往美國的資格，這是美國國務院服務和保護美國納稅人和社區的又一種方法。使領館在另一篇貼文指出，如果在申請美國簽證時提交虛假文件屬於欺詐並帶來風險，促請如實申報。

去年約兩萬華孕婦前往 赴美分娩在20世紀下半葉興起於台灣、香港等地，本世紀初隨中國經濟崛起與旅遊簽證放寬而蔚然成風。赴美分娩形成成熟產業鏈，涵蓋中介機構、月子中心、醫療服務與證件代辦。去年約兩萬名中國孕婦赴美生子，佔全球生育旅遊50%以上。

根據1864年通過的美國憲法第14修正案「公民權條款」，所有在美國出生的人均視為公民。總統特朗普上任後不久，立即簽署行政命令取消出生公民權，在各州引發法律挑戰。特朗普認為出生公民權是「移民磁鐵」，吸引外國人濫用福利，增加納稅人負擔。本報綜合報道