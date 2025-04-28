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華衞星激光測距達地月尺度
中國科學院空間應用工程與技術中心、雲南天文台、上海天文台組成的科研團隊，利用雲南天文台1.2米望遠鏡激光測距系統，成功偵測到中國遠距離逆行軌道衞星（DRO-A）單角錐反射器的激光回波信號，星地距離約35萬公里。這是中國首次實現地月距離尺度的衞星激光測距，標誌着在相關技術領域取得重大突破。
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