潛心泥板岩彩技法 原址臨摹 男子6年繪製逾10幅古壁畫
【本報綜合報道】中國四川資陽市一名95後壁畫師因熱愛傳統藝術，潛心鑽研泥板岩彩技法，6年來已臨摹超過10幅古代壁畫，其中一幅一比一還原的明代壁畫，更花費超過260天才完成。為精準呈現石刻壁畫細節，他曾揹起畫具及尚未完成的畫作，親自攀爬至原址對照臨摹創作，力求還原古法神韻。
一比一還原明代作品
內媒上周五報道，壁畫師盧藺8歲開始畫工筆畫，2015年讀大學時，修讀公共藝術系壁畫專業。他早年開始自行研究岩彩，致力臨摹傳統壁畫，其中最大的作品是高3米、闊3.4米的一幅明代壁畫。
盧藺介紹，泥板岩彩需手工製作泥板，模擬土牆質感，再以礦物顏料層層繪製，並融合瀝粉、貼金等傳統工藝。他表示，未來希望能嘗試更多傳統工藝製作，如油紙傘、傳統屏風等，再將相關作品與具獨特質感的岩彩結合，為宣揚傳統文化盡一分力。
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