潛心泥板岩彩技法 原址臨摹 男子6年繪製逾10幅古壁畫

【本報綜合報道】中國四川資陽市一名95後壁畫師因熱愛傳統藝術，潛心鑽研泥板岩彩技法，6年來已臨摹超過10幅古代壁畫，其中一幅一比一還原的明代壁畫，更花費超過260天才完成。為精準呈現石刻壁畫細節，他曾揹起畫具及尚未完成的畫作，親自攀爬至原址對照臨摹創作，力求還原古法神韻。