1.13億年前化石 巴西出土 揭秘「最古老螞蟻」史前分布

【本報綜合報道】英國傳媒上周五報道，科學家在巴西東北部出土的石灰岩中，發現距今1.13億年前、白堊紀時期的最古老螞蟻化石，保存狀態極佳，為螞蟻演化史提供重要線索。相關發現的研究論文已於科學期刊《當代生物學》上發表。

具翅膀螫針 貌似現代蜂類 該種物種名為「Vulcanidris cratensis」，屬於已滅絕的幽冥蟻亞科，其特徵是擁有鐮刀狀的下顎，體長約1.35厘米，具備翅膀和發達的螫針，外觀類似現代蜂類。研究主要作者萊佩科（Anderson Lepeco）指，該種螞蟻的下顎上下移動，不同於現代螞蟻只能左右移動，或用於刺穿或固定獵物。

此前最古老的螞蟻化石紀錄比上述化石早約1,300萬年。研究顯示，螞蟻作為群體可能起源於1.68億至1.2億年前，並在白堊紀廣泛分布；「Vulcanidris cratensis」生存的環境充滿多樣生物，包括恐龍、翼龍和各類節肢動物，其天敵可能為青蛙、鳥類或蜘蛛等。