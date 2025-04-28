中吉外長會面 允增協作維護利益

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外交部長王毅上周六在哈薩克斯坦阿拉木圖，會見吉爾吉斯斯坦外長庫魯巴耶夫。雙方就關稅問題交換了看法，認為堅守多邊主義是最大公約數，應加強協作、攜手應對，堅持自由貿易，維護國際規則，維護各自正當權益和本地區共同利益。

王毅：深化戰略互信 王毅指，兩國關係快速發展，雙方正攜手構建睦鄰友好、共享繁榮的命運共同體；中方堅定支持吉方走符合本國國情的發展道路，堅決反對任何勢力以任何借口干涉吉爾吉斯斯坦內政，相信吉方將繼續支持中方在涉及核心利益問題上的正當立場。願同吉方一道，落實好兩國元首共識，保持高層交往，深化戰略互信，拓展互利合作，更好造福兩國和本地區人民。

庫魯巴耶夫表示，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫今年2月訪華取得圓滿成功，為吉中關係注入新的強勁動力，感謝中方為吉經濟社會發展提供的大力支持，吉方願同中方一道，按照兩國元首指引的方向，深化吉中睦鄰友好，建設好吉中命運共同體。