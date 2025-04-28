華官媒斥美借口芬太尼濫施關稅

【本報綜合報道】中國《人民日報》昨發表評論文章，批評美國的芬太尼危機根源在於自身，美方卻以此為借口對中國輸美商品大幅加徵關稅，「內病外治」做法不僅無助於解決自身問題，還損害兩國在禁毒領域合作基礎。

文章指摘，美國至今仍未永久整類列管芬太尼，相關監管措施遲遲沒有落實到位，導致藥物濫用和毒品氾濫問題愈演愈烈。美國人口佔全球人口不到5%，卻消費全球80%阿片類藥物，美國政府在減少國內毒品需求、加強處方藥管控、強化毒品危害宣傳教育等關鍵工作上無所作為，始終未能出台標本兼治的禁毒政策。

有美企貨物滯留中國 文章強調，美國以芬太尼問題為由對華加徵關稅嚴重違反世界貿易組織規則，中國對此強烈不滿，堅決反對，已採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益。美方應尊重事實，正視問題，從維護自身利益出發作出正確選擇，停止以芬太尼問題為借口對華施壓、威脅和訛詐。

自4月初以來，從中國發往美國的貨櫃訂單量已經下降約三分之一，美國加州長灘港預計2025年下半年的吞吐量還將減少20%。新罕布什爾州一間小型企業的負責人安德森指，目前有價值25萬美元（約195萬港元）的貨物滯留在中國，由於無力支付40萬美元（約312萬港元）的關稅，所以不得不凍結所有發貨、訂單和生產。

此外，中國商務部部長王文濤昨日會見德國汽車工業協會主席穆勒。王文濤希望德國汽車工業協會繼續發揮積極作用，推動德國和歐盟堅定維護多邊貿易體制和全球產供鏈穩定，並同中方相向而行，在尊重國際經貿規則的基礎上，早日妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案。