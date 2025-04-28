驅車撞人群9死 拘亞裔男司機

加國菲社區活動 傷亡慘重 加拿大卑詩省溫哥華的菲律賓社區上周六晚上舉行紀念活動期間，一輛運動型多用途車（SUV）突以高速衝向群眾，造成至少9人死亡，另有多人受傷。當地警方透露，落網男司機屬關注人物，未透露犯案動機。總理卡尼致以哀悼，市長沈觀健（Ken Sim）強調與菲律賓社區同在。

當地警方表示，一名30歲本地男子上周六晚上8時14分左右駕駛一輛黑色SUV衝向東南部一處街道，上述地點當時正舉辦拉普拉普日（Lapu-Lapu Day）紀念活動，結果造成大規模死傷事故。網傳死傷者人數共計接近30人，疑犯是一名亞裔男子。

談及車禍是否與即將舉行聯邦大選有關的時候，當地警方高層承認並不知道，僅稱司機有案底，暫時不便透露詳情，以免影響疑犯申請保釋。由於參與紀念活動者眾，他稱警方仍需聯絡多名死傷者家屬。

疑犯欲逃 途人制服 事發後，大批警員到場，封鎖附近一帶交通。一名正在事發地點經營美食車東主表示，該輛SUV當時以時速每小時100公里高速衝向群眾，司機停車後嘗試逃走，最終被多名途人制服。他估計司機有心殺人，現場慘狀甚為恐怖。

除了卡尼及沈觀健，卑詩省省長伊比（David Eby）亦稱與受害者及其親人同在。多個政黨亦紛紛表示震驚，其中保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）表明支持菲律賓社區，新民主黨領袖駔勉誠（Jagmeet Singh）重申不支持暴力。

菲律賓土著拉普拉普在16世紀抵抗外國殖民統治，被視為菲律賓民族英雄。由2023年起，拉普拉普日獲溫哥華設立，為每年4月27日。在節日當天，菲律賓社區街道兩旁往往泊滿美食車，吸引不少民眾前來遊玩。本報綜合報道