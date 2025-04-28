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李在明勝出共同民主黨初選
南韓共同民主黨前黨魁李在明昨日以壓倒性得票率，擊敗黨內初選對手金東兗和金慶洙，時隔3年再次成為總統候選人。李在明表示，將實現國民團結和政權更替。他強調，今次選舉是未來與過去、前進與後退、希望與絕望、團結與分裂之間的對抗。（綜合報道）
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