砍樹護私家靚景 日拘4華漢

日本富士吉田警察署上周六指，4名在山梨縣富士河口湖町經營酒店的中國男子砍伐樹木，以便更好地欣賞富士山景色，他們因涉嫌破壞財產被捕。酒店位於河口湖畔的一座小山，酒店網站介紹享有富士山美景，周圍環繞着河口湖的鬱鬱葱葱自然風光。（綜合報道）