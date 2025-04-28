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砍樹護私家靚景 日拘4華漢
日本富士吉田警察署上周六指，4名在山梨縣富士河口湖町經營酒店的中國男子砍伐樹木，以便更好地欣賞富士山景色，他們因涉嫌破壞財產被捕。酒店位於河口湖畔的一座小山，酒店網站介紹享有富士山美景，周圍環繞着河口湖的鬱鬱葱葱自然風光。（綜合報道）
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