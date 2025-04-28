美軍在菲部署NMESIS 打擊範圍涵蓋巴士海峽

【本報綜合報道】美國和菲律賓正在西太平洋和南海舉行代號「肩並肩」聯合演習，中國海軍山東號航空母艦編隊上周三至上周五在菲律賓北部一帶活動，艦載機頻繁升降。美國海軍陸戰隊遠征攔截系統（NMESIS）首次部署菲律賓北部巴丹島，打擊範圍涵蓋台灣、菲律賓之間的巴士海峽和巴林坦海峽大部分區域。

NMESIS是一款陸基反艦導彈，由聯合戰術輕型車輛搭載，旨在增強海上拒止能力。每一輛發射車可攜帶兩枚海軍打擊導彈（NSM），導彈射程約185公里。巴丹島距離台灣南端約200公里，距呂宋島北端約250公里，意呼NMESIS射程可以覆蓋台菲之間大多數海域。此外，美國海軍陸戰隊防空綜合系統（MADIS），亦部署至美菲聯合演習的關鍵區域。

山東號現身西太平洋 日本防衞省統合幕僚監部上周六通報，山東號、055型導彈驅逐艦延安號、054A型導彈護衞艦衡水號編隊，上周三現身呂宋島以東的西太平洋海域。編隊之後向西航行，上周四會合052D型導彈驅逐艦湛江號，上周五則與055型導彈驅逐艦咸陽號穿越巴林坦海峽前往南海。山東號艦載戰機、艦載直升機分別升降70架次和60架次。